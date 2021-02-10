На відео з місця подій можна бачити, що в пробці стояли десятки легкових авто і фур.

Погодні умови вдень ускладнили проїзд на Бориспільському шосе в напрямку Києва.

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Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua. На відео з місця подій можна бачити, що в заторі стояли десятки легкових авто і фур.

Сьогодні з ранку в Києві спостерігається складна ситуація на дорогах через сильний снігопад, який спровокував затори та перебої з рухом наземного громадського транспорту.

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Автор: УНІАН