Велика пробка в Києві потрапила на відео / скріншот з відео
Погодні умови вдень ускладнили проїзд на Бориспільському шосе в напрямку Києва.
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Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua. На відео з місця подій можна бачити, що в заторі стояли десятки легкових авто і фур.
Сьогодні з ранку в Києві спостерігається складна ситуація на дорогах через сильний снігопад, який спровокував затори та перебої з рухом наземного громадського транспорту.
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