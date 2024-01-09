У минулому році відбулося зростання частки нових машин на ринку.

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Показник виріс майже утричі порівняно з 2022-м, повідомляє "Укравтопром".

Зокрема, у минулому місяці українці купили понад 4,5 тис. легкових електромобілів та 78 – комерційних.

Всього за весь 2023 рік ринок виріс на 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, або у 2,8 раза порівняно з 2022 роком. Легкових було понад 36,8 тис. од., комерційних – 770 од. Також відбулося зростання частки нових машин майже до 20% ( у 2022 році було 17%).

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Найчастіше українці вибирали такі нові електромобілі у минулому році:

Volkswagen ID.4 – 2655 од.;

Dong Feng/ Honda M-NV – 559 од.;

Volkswagen ID.6 – 491 од.;

Honda eNS1 – 327 од.;

BYD Song – 189 од.

П’ятірка зареєстрованих вживаних електромобілів виглядає так:

Nissan Leaf – 5190 од.;

Tesla Model 3 – 3282 од.;

Volkswagen e-Golf – 3273 од.;

Tesla Model Y – 2171 од.;

Volkswagen ID.4 – 1740 од.

Автомобільні вподобання українців

За підсумками 2023 року в країні було зареєстровано майже 61 тис. нових легкових автомобілів. Ринок зріс на 60,6%, якщо порівнювати з 2022-м. Бестселером року на українському ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster.

З початку 2023 року українці придбали 191 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Показник у 3,5 раза перевищує реалізацію нових автомобілів за той самий період.

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