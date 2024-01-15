Лідерами серед регіонів за кількістю ввезених транспортних засобів стали Київ, Львівська та Одеська області.

У 2023 році в Україну було ввезено майже 400 тисяч транспортних засобів, що є найнижчим показником за останні три роки. Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані МВС.

Загалом за 2023 рік в Україну імпортували 377 063 транспортні засоби, що майже в половину менше, ніж у 2021 році. Тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засоби.

Найчастіше в країну ввозять легкові авто - 73.7%. Далі йдуть мотоцикли - 10.1% та вантажівки - 9.7%.

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Зазначається, що середній вік ввезенного авто у 2023 році складає 10 років. Ввезені машини помолодшали на 2 роки у порівнянні до 2022 року. Понад 50% автомобілів, які були імпортовані у 2023 році, мають 10 і більше років. Найстаршим легковим авто, ввезеним торік, стала Toyota Supra 1990 року.

За даними аналітиків, бензинові авто залишаються найзапитанішими — їх частка в імпорті складає 43%. Дизельними були 33% ввезених торік авто.

При цьому найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві - 11.5%. Також до ТОП-3 потрапили Львівщина - 10% та Одещина - 7.6%.

Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів у 2023 році став Volkswagen - 13.1%. На другому місці Renault - 9.2%. П’ятірку лідерів завершують Skoda, Nissan та Audi.

Крім того, серед моделей найпопулярнішим є Volkswagen Golf - 3.2%, за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.

Автомобільні вподобання українців

У 2023 рік українці придбали понад 200 тисяч вживаних авто. Це становить понад 75% від усіх легковиків, які у минулому році поповнили вітчизняний автопарк.

Українці почали частіше вибирати електромобілі. Так, за минулий рік цей ринок виріс на понад 37 тисяч, або у 2,8 раза порівняно з 2022 роком.

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