'Компромісна ціна': у КМДА прокоментували різке підвищення ціни проїзду вчетверо

Необхідність підвищення вартості проїзду зумовлена подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та зростанням середньої заробітної плати.

Столична влада запропонувала підняти тариф на одну поїздку в громадському транспорті до 30 гривень. Цей тариф не є економічно обґрунтованим, проте наближений до цього, повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Сергій Підгайний, пише "Суспільне".

"На сьогоднішній день економічно обґрунтований тариф на проїзд значно вищий. Чому 30 гривень – ця цифра врахована і наближена до економічного розрахунку", - зазначив Підгайний.

За словами посадовця, запропонована вартість перевезення пасажирів базується на затратній частині минулого року.

"Дали розрахунки підприємства і вже відштовхувались від вартості з прибутком і амортизацією і вийшли на компромісну та реалістичну ціну", - пояснив він.

Директор Департаменту транспортної інфраструктури зазначив, що необхідність підвищення вартості проїзду зумовлена стрімким подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та зростанням середньої заробітної плати, що створює значне навантаження на міський бюджет.

"Необхідно було зменшити це навантаження з урахуванням того, що є інші потреби на підготовку до зими міста Києва, де є дуже велике навантаження на бюджет", - додав Підгайний.

У столиці запропонували підняти вартість разової поїздки в комунальному транспорті до 30 гривень. Запровадити цей тариф планують з 15 липня після консультацій з громадськістю та профспілками.

Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко зазначив, що в Києві таким чином буде один з найдорожчих проїзних у Європі.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що на середню київську зарплату після сплати податків можна буде здійснити понад 1,1 тис. поїздок. За його словами, це потенційно найнижчий показник доступності транспорту для мешканців столиці за всю історію спостережень.

