У Києві знову дорожчає проїзд у маршрутках: скільки коштуватиме поїздка

Після підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті приватні перевізники також почали переписувати ціни.

У Києві приватні перевізники почали підвищувати вартість проїзду в маршрутках. На окремих маршрутах пасажирів уже попередили, що з 15 липня вартість однієї поїздки зросте до 25 гривень, повідомила громадська організація "Пасажири Києва" у Facebook.

Зазначається, що в деяких маршрутках уже з'явилися оголошення про зміну вартості проїзду. Наприклад, на маршруті №241 тариф зріс із 10 до 20 гривень, а на інших маршрутах проїзд із 15 липня коштуватиме вже 25 гривень замість 20.

У Солом'янському районі столиці оприлюднили фотографію оголошення, розміщеного в одній із маршруток, де зазначено, що з 15 липня 2026 року вартість однієї поїздки становитиме 25 гривень. В оголошенні перевізник пояснює підвищення "подорожчанням запасних частин та витратних матеріалів до автобусів", з метою забезпечити стабільний вихід транспорту на маршрути.

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Водночас у ГО "Пасажири Києва" вважають, що підвищення вартості проїзду було очікуваним після затвердження нових тарифів для комунального транспорту.

"Тепер маємо ситуацію, коли разова поїздка в комунальному транспорті коштуватиме 30 гривень, а в маршрутках - 25 гривень. Очевидно, що з метою економії платоспроможні пасажири частіше обиратимуть маршрутки", - повідомили в громадській організації.

У ГО "Пасажири Києва" також зазначили, що така ситуація може призвести до подальшого зростання збитків комунального транспорту, тоді як основними вигодоотримувачами стануть приватні перевізники.

Проїзд в Києві - головні новини

З 15 липня у столиці набудуть чинності нові тарифи на проїзд в комунальному транспорті. 10 липня міський голова Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження. Таким чином, вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер становитиме 30 гривень. Така сама ціна діятиме і при купівлі від 1 до 9 поїздок. Для тих, хто захоче придбати необмежену кількість поїздок на місяць потрібно буде витратити 3656 грн.

Співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" та транспортний аналітик Олександр Гречко повідомляв, що Київ матиме один із найдорожчих проїзних у Європі.

Раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації Сергій Підгайний повідомляв, що ціна проїзду в 30 гривень не є економічно обґрунтованою, проте наближена до цього.

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