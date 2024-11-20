Зазначається, що технічні роботи заплановані з 08:00 до 14:00 21 листопада.

Пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою тимчасово зупинить роботу. У четвер, 21 листопада, не проводитимуться пропускні операції через відключення світла.

"З 08:00 до 14:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску "Паланка - Маяки-Удобне" буде відключено електроживлення", - ідеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Молдовою.

Відео дня

Ситуація в енергетиці в Одеській області - останні новини

В Україні ввели графіки відключень світла після російської масованої ракетної атаки. Найважча ситуація в Одеській області та Одесі, де жителі міста провели без електрики понад дві доби.

Водночас народний депутат від фракції "Слуга Народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що Одеський регіон дефіцитний, а електроенергія надходить від Південно-Української атомної електростанції і ворог це знає.

За його словами, 17 листопада росіяни прицільно били по підстанціях "Укренерго", які доставляють цю електроенергію одеситам. Тільки в підстанцію в Усатове прилетіло сім російських ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: