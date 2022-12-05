Всі вокзали працюють.

Після російської ракетної атаки на залізниці знеструмлено декілька ділянок, затримуються 11 потягів.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив в Telegram.

"Всі вокзали працюють, всі зі світлом. По всій країні багато знеструмлених ділянок. Ніде не зупиняємось, але 11 поїздів затримуються (більш ніж на 5 хв). Працюємо над поверненням в графік", - зазначив Камишін.

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У прес-службі "Укрзалізниці" уточнили щодо затримок потягів через знеструмлення ділянок: №711 Краматорськ — Київ (+83 хв); №35 Одеса — Перемишль (+73 хв, затримується на відправлення); №31 Запоріжжя — Перемишль (+31 хв, робота прикордонників).

Кільцева електричка в Києві курсує чітко за розкладом, додали в УЗ.

Ракетна атака по Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, після 13:00 в Україні була оголошена повітряна тривога.

Сили протиповітряної оборони збили більш як 60 із понад 70 ворожих ракет.

Були влучання ракет в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

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