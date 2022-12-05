Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви перебувають у готовності.

В "Укрзалізниці" повідомили про затримку двох поїздів із Києва на схід.

Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

"Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви "Укрзалізниці" перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі через тимчасові знеструмлення є декілька затримок: №712 Київ – Краматорськ – 1 год; №111 Київ – Ізюм – 1 год 33 хв.

У прес-службі також нагадали, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.

Ракетна небезпека в Україні

Як повідомляв УНІАН, після 13:00 в Україні була оголошена повітряна тривога, працює система протиповітряної оборони.

В областях попереджають про можливі перебої з електропостачанням через нову масовану ракетну атаку Російської Федерації.

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