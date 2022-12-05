В "Укрзалізниці" повідомили про затримку двох поїздів із Києва на схід.
Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.
"Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви "Укрзалізниці" перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі через тимчасові знеструмлення є декілька затримок: №712 Київ – Краматорськ – 1 год; №111 Київ – Ізюм – 1 год 33 хв.
У прес-службі також нагадали, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка.
Ракетна небезпека в Україні
Як повідомляв УНІАН, після 13:00 в Україні була оголошена повітряна тривога, працює система протиповітряної оборони.
В областях попереджають про можливі перебої з електропостачанням через нову масовану ракетну атаку Російської Федерації.