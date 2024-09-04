Передбачається, що новий літак введуть в експлуатацію до 2030 року.

Американська Alaska Airlines стала першою великою авіакомпанією, яка вклалась в проект унікального пасажирського літака від стартапа JetZero. Про це повідомляє The Sun.

"‎Ми пишаємося тим, що інвестуємо в розробку JetZero цього інноваційного літака наступного покоління, який змінив уявлення про паливну економічність"‎, - йдеться у заяві Alaska Airlines.

Раніше в JetZero пообіцяли, що їх літак буде споживати на 50 відсотків менше палива в порівнянні з сучасними пасажирськими авіалайнерами. Такої економії хочуть досягти за рахунок використання "змішаного крила".

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При такій конфігурації можна бачити плавний перехід між крилом та фюзеляжем. Завдяки цьому також планується забезпечити набагато більше місця всередині.

Тож для пасажирів подорож буде нагадувати, скоріше, похід у театр, аніж політ на звичайному авіалайнері.

Двигуни літака можуть встановити у верхній частині, що забезпечить значне зниження рівня шуму. Передбачається, що авіалайнер введуть в експлуатацію до 2030-го.

Нові пасажирські літаки – найбільш цікаве

Нагадаємо, нещодавно у Європі допустили до польотів з пасажирами літак Airbus A321XLR, який може стати свого роду економічною альтернативою великим широкофюзеляжним авіалайнерам.

Однак справжня революція в сфері авіаперевезень може прийти з іншої сторони. Раніше стало відомо, що компанія Boom Technology побудувала у Північній Кароліні завод, який буде виготовляти надзвуковий пасажирський літак Overture.

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