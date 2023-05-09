Впродовж квітня український автопарк поповнили 2 тис. 128 електрокарів.

Відносно березневого результату, кількість вперше зареєстрованих в Україні електромобілів у квітні збільшилась майже на 12%.

Як повідомляє "Укравтопром", загальний ріст в електричному сегменті авторинку відбувся завдяки імпортованому секонд-хенду (+21% до березня). При цьому попит на нові електромобілі зменшився на 14%.

Загалом, впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 2 тис. 128 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Зазначається, що з них 453 нових автівок та 1 тис. 675 вживаних.

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ТОП-5 нових електромобілів на ринку у квітні 2023р.

Volkswagen ID.4 – 129 од.;

Dongfeng Honda M-NV – 53 од.;

Volkswagen ID.6 – 36 од.;

MG4 EV – 26 од.;

Honda е – 23 од.

Топ-5 квітня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів

Nissan Leaf - 366 од.;

Tesla Model 3 - 156 од.;

Volkswagen е-Golf - 145 од.;

Renault Zoe – 113 од.;

Volkswagen ID.4 – 111 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 7 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 24% нові та 76% б/в", - додали в асоціації.

Ринок електромобілів в Україні

Українці в лютому 2023 року придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення. Щодо показника лютого 2022 року ринок нових електромобілів збільшився втричі, а порівняно з результатом січня цього року - додав 40%.

Бестселером на ринку нових авто знову став Volkswagen ID.4. За місяць український автопарк поповнили 134 нових авто цієї моделі. Другий результат у Dongfeng (Honda) M-NV – 86 шт. На третьому місці Volkswagen ID.6 - 33 шт. четверта за популярністю модель - компактна Honda E-27 шт. замикає топ-5 лютневого ринку Mercedes - Benz EQC-16 шт.

"Всього з початку року в Україні було реалізовано 708 нових електромобілів, що на 164% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підсумували в "Укравтопромі".

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