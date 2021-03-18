Очікувано Київ є лідером за рівнем автомобілізації серед регіонів України. В цілому по країні цей показник становить 245 авто на 1 тисячу жителів.

Показник автомобілізації на 1000 жителів Києва вперше перевищив 400 авто й становить 407 авто / 1000 жителів. При цьому, за рік кількість автомобілів збільшилася на 4,1% або майже на 50 тисяч автомобілів.

Читайте такожУкраїнці обирають електрокари: топ-10 популярних моделей (фото)Про це повідомляє портал ITC.ua з посиланням на AUTO-Consulting.

"Очікувано Київ є лідером за рівнем автомобілізації серед регіонів України. В цілому по країні цей показник становить 245 авто на 1 тисячу жителів. У рейтингу далі за Києвом йдуть Волинська область (314 авто / 1000 жителів), Київська область (311), Запорізька область (300), Кіровоградська область (271) та Рівненська область (269)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень автомобілізації вище, ніж в середньому по країні (245), зафіксований ще у Вінницькій і Дніпропетровській областях. Практично рівний середньому показнику по країні в Одеській і Харківській регіонах. Серед аутсайдерів - Львівська, Чернігівська та Закарпатська області, де рівень автомобілізації менш як 200 авто на 1000 жителів.

"Українські показники рівня автомобілізації все ще значно нижче європейських, однак, Київ до них вже наближається. Наприклад, в Польщі цей індекс відповідає 571 авто на 1 тисячу жителів, в Німеччині - 555 авто, у Фінляндії - 604 (але це дані на 2016 рік, наразі поточна ситуація відрізняється в бік збільшення). Поруч з Україною у рейтингу знаходяться Бразилія (249), Сербія (252), Боснія і Герцеговина (236), Антигуа і Барбуда (230), Оман (225). Ну а одним зі світових лідерів за показником кількості авто на 1 тисячу жителів є США з рівнем більш ніж 800 авто", - підкреслює видання.

Для того, щоб досягти для прикладу показника Польщі (571 авто), український автопарк має становити 23 мільйони автомобілів (при незмінній кількості населення). Для довідки, на сьогодні парк легкових і комерційних авто в нашій країні становить 10,5 мільйона штук.

Зазначимо, що у 2020 році українці купили 353,4 тисячі вживаних авто (це 80% всього авторинку країни) та лише 85,5 тисячі нових автомобілів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Іван Бойко