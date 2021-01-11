Найпопулярнішою в Україні маркою серед старих іномарок минулого року стала німецька Volkswagen.

Частка вживаних легкових автомобілів на первинному ринку, який формується шляхом імпортних поставок, в загальному обсязі реєстрацій легковиків в Україні у 2020 році становила 80%.

Читайте такожВласникам "євроблях" почали відмовляти у виплаті страховкиПро це передає прес-служба Асоціації автовиробників України "Укравтопром".

"Загалом за підсумками 2020 року на українські номери перейшли 353,4 тисячі ввезених з інших країн старих легкових авто. Нагадаємо, що за минулий рік в Україні було реалізовано 85,5 тисячі нових легкових автомобілів. Таким чином, 4 з 5 вперше зареєстрованих у 2020 році легковиків були імпортним секонд-хендом", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що найпопулярнішою маркою серед старих іномарок минулого року стала німецька Volkswagen.

За 12 місяців 2020 року українці привезли та зареєстрували 58 518 старих автомобілів цієї марки.

Другий результат у Ford. Власниками старих автомобілів цієї марки минулого року стали 33 811 українських автомобілістів.

На третьому місці Skoda-28 782 розмитнені та зареєстровані машини.

Також повідомляється, що в грудні українці зареєстрували понад 40 тисяч вживаних легкових автомобілів.

Що цьому передувало

За даними "Укравтопрому", у 2019 році в Україні обсяг продажів вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується шляхом імпортних поставок, зріс у порівнянні з 2018 роком у 3,5 раза й становить 408,1 тисячі авто.

Довідка УНІАН

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році.

Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

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Автор: Павло Степанець