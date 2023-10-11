Зараз в простої перебуває 21 повітряне судно S7 (20% парку), в тому числі 13 з 39 літаків сімейства neo.

Російська авіакомпанія S7 заявила про те, що скоротить свій осінньо-зимовий розклад польотів на 10-15% через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та А320/А321nео.

Як повідомляє "Комерсант", зараз в простої знаходиться 21 повітряне судно S7 (20% парку), в тому числі 13 з 39 літаків сімейства neo.

Джерело газети, близьке до S7, заявило, що авіакомпанія має намір позбутися літаків сімейства neo і навіть збирається запросити дозвіл на вивезення як мінімум 22 бортів за кордон.

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На цих літаках встановлені двигуни GTF американської фірми Pratt&Whitney (P&W), ремонтом яких не займаються ні в РФ, ні в Ірані.

Також повідомляється, що у "Аерофлоту" простоює літак а321nео.

Джерело видання в авіагалузі зазначило, що двигуни вкрай складні в обслуговуванні. Також не виключено, що aвіакомпанії, які використовують двигуни Leap, теж можуть зіткнутися з неможливістю їхнього обслуговування в РФ.

Представник фірми Willis Lease Financial Company, що спеціалізується на лізингу двигунів, Дмитро Воскресенський зазначив, що обслуговувати сучасні двигуни P&W та CFM без офіційної підтримки фактично неможливо, оскільки вони дуже залежні від програмного забезпечення, яке необхідно оновлювати.

S7 Airlines

Російська авіакомпанія, що володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів, побудованою на базі трьох великих авіатранспортних вузлів в Москві, Новосибірську та Іркутську.

Війна в Україні та російська авіація

У березні 2022 року, тобто одразу після російського вторгнення в Україну, Boeing та Airbus зупинили роботу в Росії. Було зупинено надання запчастин, технічного обслуговування та технічної підтримки для російських авіакомпаній.

Також виникли проблеми зі страхуванням літаків, що використовуються російськими авіаперевізниками.

Незабаром Росія заявила, що хоче націоналізувати літаки, надані їй авіакомпаніями в лізинг.

15 березня 2022 року Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ. Також були анульовані сертифікати для навчальних центрів, авіації МНС Росії, російських компаній, що виконують техобслуговування повітряних суден.

Російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу. До російського вторгнення в Україну в підкатегорії "кращі авіакомпанії Східної Європи" п'ять місць в ТОП-10 посідали авіаперевізники РФ.

Станом на 18 листопада 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, а половину з них розібрали на запчастини.

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