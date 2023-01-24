На борту літака "Уральських авіаліній" перебувало 204 пасажири і сім членів екіпажу.

У Росії пасажир літака Airbus A321 "Уральських авіаліній" зняв на відео, як прямо перед вильотом із крила лайнера почало витікати пальне.

Авіаінцидент стався в аеропорту Сочі ще минулого тижня. Про це пише Телеграм-канал "Авіаторщина".

"Під час вирулювання на злітно-посадкову смугу для вильоту в Москву із дренажного отвору правого напівкрила потекло авіапальне. Про розлив авіагасу пілоти дізналися від диспетчера. Екіпаж тут же припинив рух і вимкнув двигуни", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Відомо, що на борту перебувало 204 пасажири і сім членів екіпажу. Літак відбуксирували на віддалену стоянку, куди прибули служби протипожежного та аварійно-рятувального забезпечення польотів.

"Як випливає з донесення, також під час рулювання до ЗПС на дисплеї пілотів з'явилося повідомлення про несправність системи автоматичного вироблення палива з центрального бака. Тоді екіпаж перевів її в ручний режим", - зазначає "Авіаторщина".

Авіація в Росії - вплив санкцій

Як повідомляв УНІАН, санкції, запровадженны проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, прямо торкнулися авіаційної галузі.

У березні 2022 року світові авіагіганти Boeing і Airbus припинили роботу в РФ через що виникла нестача запчастин для ремонту літаків.

Також виникли проблеми зі страхуванням літаків, що використовуються російськими авіаперевізниками. Іноземні лізингодавці зажадали від авіакомпаній з РФ повернути орендовані літаки, але вони відмовилася це робити, фактично вкравши лайнери у власників. Допоміг їм у цьому російський диктатор Володимир Путін, який підписав закон, згідно з яким російським авіакомпаніям дозволено використовувати літаки іноземних лізингодавців попри заборону.

Авіарегулятори зупинили дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній. Тому для них закрили небо всі європейські країни, а також США, Канада і низка інших. У грудні Йорданія закрила повітряний простір для літаків з РФ, що літають до Єгипту. Після цього російські перевізники попросили Росавіацію зняти заборону на польоти через Сирію, який був введений 10 років тому через війну в цій країні.

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