Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" на українсько-польському кордоні відкриють для проїзду порожніх вантажівок з понеділка, 4 грудня.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram. "З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн)", - йдеться у повідомленні.
Як наголошують в ДПСУ, таке нововведення є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.
Польський кордон у центрі уваги - сьогодні це варто знати
Як повідомляв УНІАН, з 6 листопада польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Через страйк на кордоні зібралися тисячі вантажівок, які прямують до України. З 1 грудня до акції з блокади кордонів вирішили доєднатися і перевізники у Словаччині.
Економіст Олег Пендзин зазначав, що блокада кордону поляками не спричинить в нашій державі зростання цін на продукти, оскільки українці ними себе повністю забезпечують, а імпортують тільки невелику кількість товарів.