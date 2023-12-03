Завдяки нововведенню розраховують збільшити пропускну спроможність українсько-польського кордону, зазначили у ДПСУ.

Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" на українсько-польському кордоні відкриють для проїзду порожніх вантажівок з понеділка, 4 грудня.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram. "З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн)", - йдеться у повідомленні.

Як наголошують в ДПСУ, таке нововведення є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

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Польський кордон у центрі уваги - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, з 6 листопада польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Через страйк на кордоні зібралися тисячі вантажівок, які прямують до України. З 1 грудня до акції з блокади кордонів вирішили доєднатися і перевізники у Словаччині.

Економіст Олег Пендзин зазначав, що блокада кордону поляками не спричинить в нашій державі зростання цін на продукти, оскільки українці ними себе повністю забезпечують, а імпортують тільки невелику кількість товарів.

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