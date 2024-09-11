Під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.

Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська" завершені. У четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки". Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців. За цей час підготовули будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. Посили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів", - заявив він.

За словами Кличка, перегінний тунель між "Деміївською"-"Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.

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Кошторисна вартість усього комплексу робіт, як зазначив мер, склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.

Крім того, він поінформував, що паралельно з відновлювальними роботами були проведені експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації.

"Зокрема підтверджено, що її причиною є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю, а саме: оправа тунелю згідно з проектом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод; оправу тунелю збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець; не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), у тому числі, для унеможливлення впливу перерізуючи зусиль тунелю у місці зміни інженерно-геологічних умов основи; жорсткість тунелю нижча проектної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер)", - зауважив міський голова.

Водночас, як додав Кличко, проведеними лабораторними дослідженнями підтверджено грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю.

Ремонт тунелю між "Деміївською" та "Либідською"

Як повідомляв УНІАН, через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня 2023 було призупинено. Відновити рух поїздів "синьою" лінією метро планували до кінця літа 2024 року.

Експерти заявляли, що деформація тунелю сталась через неякісні проектні рішення та будівельно-монтажні роботи.

У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро "Либідська" - "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд. У його складі також був спеціальний вагон, який перевіряв нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки.

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