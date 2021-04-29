Лоукостер Ryanair в кінці жовтня 2021 року відкриє нову базу в аеропорту Рига з двома літаками і збільшить маршрутну мережу зі столиці Латвії в два рази до 30 напрямків.

Про це повідомляє Avianews.

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Після розширення своєї присутності в Ризі лоукостер виконуватиме сумарно 95 вильотів на тиждень з головного аеропорту Латвії.

З 16 нових маршрутів два будуть в Україну. Ryanair хоче з'єднати прямими рейсами Ригу з київським аеропортом Бориспіль 1 листопада 2021 року і Львовом 31 Жовтня 2021 року.

По обох маршрутах частота польотів складе два рази на тиждень. Фактичним оператором виступить польська дочка Ryanair-Buzz.

Лоукостер вже відкрив продаж квитків на ці напрямки. Однак у примітці він вказав, що маршрути підлягають схваленню з боку влади.

Крім Києва та Львова список нових напрямків Ryanair з Риги включає Орхус, Брістоль, Будапешт, Гетеборг, Краків, Малагу, Меммінген, Варшаву-Модлін, Палермо, Париж-Бове, Рим-Чампіно, Торп, Франкфурт-Хан і Венецію-Тревізо.

Розклад рейсів Ryanair Рига-Львов-Рига

Рига 07:15 → Київ 08:55, Понеділок, п'ятниця

Київ 09:30 → Рига 11:10, Понеділок, п'ятниця

Розклад рейсів Ryanair Рига-Львов-Рига

Рига 06:45 → Львів 08:20, Четвер

Львів 08:45 → Рига 10:20, Четвер

Рига 15:40 → Львів 17:15, Неділя

Львів 17:40 → Рига 19:15, Неділя

Авіаквитки Київ-Рига і Львов-Рига

Ryanair продає авіаквитки Київ-Рига за ціною від 40 євро в одному напрямку, авіаквитки Львів-Рига — за ціною від 33 євро в одному напрямку.

Найнижчий тариф Value включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см без обмеження по вазі.

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Автор: Олена Коваленко