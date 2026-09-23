Найбільший лоукостер Європи скоротить кількість рейсів взимку

Причиною називають зростання цін на нафту.

Найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі Ryanair продовжуватиме скорочувати частоту рейсів у зимовий період, щоб уникнути ризиків, пов’язаних зі зростанням цін на паливо. В компанії також розглядають варіант перенаправлення літаків до країн з нижчими авіаційними зборами, такими як Італія та Скандинавія, повідомляє Bloomberg.

За словами генерального директора Ryanair Майкла О’Лірі, цієї зими лоукостер обслуговуватиме 435 маршрутів, зокрема три нові напрямки з аеропорту Станстед і 18 – з інших аеропортів Великої Британії.

Вищі витрати на авіапальне та зниження споживчого попиту тиснуть на багато авіакомпаній, змушуючи їх знижувати тарифи, щоб стимулювати бронювання. Нещодавно Ryanair знизив річний прогноз щодо кількості пасажирів, пояснивши це планами скоротити обсяги перевезень у зимовий період, коли попит зменшується.

Відео дня

Минулого тижня О’Лірі повідомив, що після тривалого зниження авіакомпанія фіксує зростання тарифів: ціни на квитки почали дещо підвищуватися, починаючи з серпня.

"Цієї зими всі скорочуватимуть обсяги перевезень, оскільки ми значно більше залежимо від цін на нафту в період з зими до літа 2027 року, ніж це було в період до літа 2026 року", – каже О’Лірі.

Він також розкритикував британську податкову політику, яку раніше неодноразово називав шкідливою для туризму. За його словами голови Ryanair, інші країни Європи знижують податки для туристів, а пропозиція дозволити британським органам влади вводити додатковий готельний податок ще більше обмежить подорожі Сполученим Королівством.

Авіакомпанії світу – останні новини

Найкращою авіакомпанією світу визнано Singapore Airlines. Такими стали результати найбільшого опитування пасажирів Skytrax Airline Awards 2026, яке проводили з вересня 2025 року до серпня 2026-го. У ньому взяли участь пасажири понад 100 національностей, які оцінювали перевізників за чистотою літаків, бортовим Wi-Fi, роботою аеропортів і лаунжів, а також якістю обслуговування в економ-, бізнес- і першому класах. Загалом до списку увійшли понад 325 авіакомпаній.

Крім того, повідомлялося, що бізнес-модель лоукостерів на кшталт Ryanair побудована таким чином, що базовий тариф передбачає мінімум послуг, тоді як додатковий комфорт у вигляді більшого багажу або кращого місця зазвичай надається за чималі доплати. Проте нещодавно в мережі з’явився лайфхак, як отримати краще місце на рейсі Ryanair безкоштовно.

Вас також можуть зацікавити новини: