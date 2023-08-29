Національна служба повітряного руху Великобританії (NATS) зіткнулася з технічною проблемою.

У понеділок, 28 серпня, Національна служба повітряного руху Великобританії (NATS) зіткнулася з технічною проблемою, що тривала кілька годин, що призвело до масових збоїв в польотах в повітряному просторі Великобританія.

Як повідомляє Reuters, сотні рейсів були скасовані або відкладені після того, як авіадиспетчери були змушені перейти на системи ручного управління. Аеропорт Хітроу, найзайнятіший центр Великобританії, у Twitter рекомендував пасажирам зв'язатися з авіакомпанією перед поїздкою в аеропорт.

За інформацією британського міністра транспорту Марка Харпера, масові перебої в польотах виникли через технічну проблему з системами управління повітряним рухом. За його словами, чиновники не вважають, що технічна проблема є результатом кібератаки.

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"Я припускаю, що ще кілька днів до того, як авіакомпанії отримають свої літаки і відновлять свої послуги в нормальному режимі", - сказав Харпер.

Авіакомпанії заявили, що вносять зміни до свого розкладу, щоб спробувати перевезти якомога більше пасажирів, але деякі літаки та екіпажі були не там, де вони повинні бути.

Хітроу та скасування рейсів

У липні 2022 року лондонський аеропорт "Хітроу" зажадав від авіакомпаній припинити продаж авіаквитків через нього, оскільки його потужності не справляються з хаосом, викликаним надзвичайним пасажиропотоком в літній туристичний сезон.

Хоча рішення про припинення продажу квитків зазвичай приймається самими авіакомпаніями, "Хітроу", який є найбільшим і найбільш завантаженим аеропортом в Сполученому Королівстві, взяв справу в свої руки, намагаючись зупинити хвилю затримок, скасувань і черг, які захопили аеропорти не тільки по всій країні, але і в інших країнах Європи.

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