Майже половина проданих авто припала на ринок Китаю.

Продажі електромобілів у світі в першому півріччі цього року, у порівнянні з першим півріччям минулого року, зросли на 160% - до 2,6 млн штук.

Про це йдеться в дослідженні міжнародної аналітичної компанії Canalys.

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Відзначається, що 47% проданих електрокарів припало на ринок Китаю, 40% - на ринок Європи, 10% - на ринок США.

Компаніями-лідерами глобального ринку за підсумками першого півріччя стали американська компанія Tesla – 15-відсоткова частка ринку, німецька VW Group – 13%, китайський SGMW – 11%, німецька BMW Group – 6% і транснаціональна компанія Stellantis – 6%.

Canalys:

Canalys - міжнародна аналітична компанія, що спеціалізується на дослідженні ринку технологій. Штаб-квартира компанії знаходиться в США. Canalys має представництва у Великобританії, Китаї, Індії, Сінгапурі.

Електромобілі в Україні:

За даними Федерації автопрому України, кількість реєстрацій електрокарів у першому півріччі 2021 року у порівнянні з першим півріччям 2020 року, зросла на 5% - до 3 тис. 550 автомобілів.

Під реєстраціями мається на увазі кількість первинних реєстрацій і реєстрацій легкових електричних автомобілів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці або ВМД. Не увійшли в статистику перереєстрації та тимчасові реєстрації.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-травні 2021 року, порівняно аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 12% – до понад 3 тис.одиниць.

Автор: Павло Степанець