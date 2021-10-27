Ключова віха в історії автовиробника настала через 11 років після того, як він став публічним.

Компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla приєдналася до групи компаній, капіталізація яких перевищила трильйон доларів.

Про це свідчать дані сервісу Investing.com, який посилається на американську біржу NASDAQ.

Компанія продовжила дорожчати на тлі укладення угоди з компанією з автопрокату Heurz Global Holdings Inc., яка вирішила купити 100 тисяч електромобілів Tesla.

Ключова віха в історії цього автовиробника настала через 11 років після того, як він став публічним. Раніше позначку в трильйон подолали Alphabet, Microsoft, Facebook і Apple.

Крім того, акції компанії теж побили попередній рекорд в $909,68 - на максимумі 26 жовтня їх вартість становила $1041, але до закінчення торгів вона трохи знизилася (до $1018).

Читайте такожTesla потрапила до топ-6 світових компаній за рівнем капіталізаціїДодамо, що за останні п'ять місяців акції компанії зросли на понад 75% з середини травня.

Разом зі стрибком курсу акцій різко зросло і багатство її найбільшого акціонера, а за сумісництвом - засновника і керівника Ілона Маска. Тепер, згідно з даними Індексу мільярдерів Bloomberg, він володіє $287 млрд.

Раніше УНІАН повідомляв, що штаб-квартиру Tesla вирішили перенести штаб-квартиру з Кремнієвої долини в місті Пало-Альто в Техас.

Автор: Станіслав Кожемякін