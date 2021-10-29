Електрокросовер оснащений найновішими технологіями Toyota.

Toyota представила свій перший серійний повністю електричний кросовер bZ4X.

Зовні новий кросовер дещо нагадує іншу популярну модель Toyota - Rav-4. На ринки Європи, Північної Америки, Японії і Китаю його планується випустити в середині 2022 року, повідомляє Bloomberg.

З очікуваним запасом ходу близько 500 кілометрів на одному заряді, bZ4X є першою з семи моделей електромобілів серії "bZ", які Toyota планує представити у всьому світі до 2025 року.

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Електрокросовер оснащений найновішими технологіями Toyota. Вони охоплюють систему допомоги водієві Toyota Safety Sense, яка разом із мультимедійними системами в автомобілі зможе оновлюватися по бездротовому зв'язку.

bZ4X, який вперше показали на початку цього року на автосалоні в Шанхаї, за доплату може бути оснащений сонячними панелями на даху. За оцінками Toyota, вони допоможуть зарядити автомобіль, коли він припаркований на вулиці, і здатні виробляти достатньо електроенергії, щоб проїхати додаткові 1800 кілометрів на рік. Однак у цьому випадку доведеться забути про панорамний дах.

Електричний кросовер розташований на платформі Toyota "e-TNGA". Як пише "Авторевю", ця платформа має компактні уніфіковані моторні модулі (із вбудованими інверторами та редукторами), а тягова батарея, що розташована під підлогою, інтегрована в силову структуру кузова. Передня підвіска – типу McPherson, ззаду – подвійні поперечні важелі.

Деякі моделі опційно будуть оснащені прямокутним кермом-штурвалом, який дозволяє водіям маневрувати автомобілем без необхідності переходу з рук у руки, завдяки рульовому керуванню "по проводах". Зазначається, що Toyota стане другим автовиробником після Infiniti, який почне встановлювати таку систему на серійні авто. Рульове управління матиме кілька режимів роботи, адже механізм без валу дозволяє встановити будь-яке передатне відношення. У "гострому" режимі від упору до упору він робитиме менше півоберту - всього 150 градусів.

Базова Toyota bZ4X має передній привід та один електродвигун потужністю 204 к.с. Повнопривідна версія оснащена двома однаковими двигунами (по одному на кожній осі), які видають по 109 к.с., сумарно - 218 сил. Обидві модифікації мають однакову літій-іонну батарею місткістю 71,4 кВт∙год. Робоча напруга – 355 вольт, а максимальна потужність зарядки від термінала постійного струму – 150 кВт. Для заряджання кросовера на 80% піде півгодини.

Передньопривідний кросовер розігнатися до 100 км/год за 8,4 секунди, а повнопривідний - за 7,7 с. Дальність ходу на одній зарядці поки що вказана приблизно: 500 і 460 км за циклом WLTC відповідно.

Розшифрувати назву bZ4X не складно. Буквосполучення bZ використовується для всього сімейства електромобілів на новій платформі e-TNGA і означає "beyond Zero", підкреслюючи нульові викиди вуглекислого газу. Четвірка говорить про положення моделі в ієрархії, а X - це кросовер.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Toyota заявили про розробку твердотільного акумулятора, який можна буде повністю зарядити всього за 15 хвилин. Також, така батарея повинна забезпечити високу питому щільність енергії, запас ходу, тривалий термін експлуатації, безпеку і можливість експлуатації в екстремальних температурах.

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Автор: Олександр Топчій