Нову систему встановили на шести станціях столичної міської електрички.

У столиці Німеччини, Берліні, пасажири міської електрички можуть побачити, наскільки заповнені вагони ще до прибуття поїзда, повідомляє інформаційний ресурс Berlin.de, посилаючись на Deutsche Bahn.

Зазначається, що нова система під назвою Lightgate вимірює в режимі реального часу заповненість вагонів міської електрички і відображає це на інформаційних моніторах на платформі. При цьому сенсори рахують кількість пасажирів у вагонах в межах 90% точності.

Пілотний проєкт було запущено на шести станціях: Alexanderplatz, Hackescher Markt, Friedrichstraße, Hermannstraße, Bellevue та Hauptbahnhof. Зелений колір означає, що у вагоні багато місця, жовтий - середню місткість і червоний - мало місця у вагоні.

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Проєкт Lightgate триватиме кілька років та коштуватиме близько 900 тисяч євро. Програму фінансують Deutsche Bahn та федеральні землі Берлін і Бранденбург.

Ціни на транспорт в Німеччині

4 жовтня представники головного залізничного перевізника Німеччини Deutsche Bahn оголосили про підвищення цін на всі квитки на поїзди, якими керує компанія. Ціни на квитки на потяги в Німеччині з грудня зростуть на понад 6%.

У вересні міністерство транспорту Німеччини вирішило підняти вартість єдиного проїзного квитка на поїзди Deutschlandticket, також відомого як 49 Euro Ticket. Так, вартість єдиного проїзного на поїзди в Німеччині підніметься майже на 20%.

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