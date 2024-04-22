У компанії поки що не називають термінів появи нових купе, а також їхньої офіційної назви.

У німецьких поїздах з'являться двомісні так звані "купе для поцілунків".

Наразі у швидкісних міжміських поїздах (ICE) Німеччини здебільшого загальні вагони з сидіннями, або купе на шість крісел. А тепер Deutsche Bahn анонсувала введення нових закритих двомісних купе завдовжки 2 м і завширшки 70 см, пише BILD додаючи, що ЗМІ вже назвали такі купе - "купе для поцілунків".

"Наразі ми розробляємо нові концепції купе для ICE у співвідношенні 1:1. Вони дадуть змогу проводити приватні та конфіденційні розмови в спокійній обстановці. Наразі ми тестуємо такі купе на групах пасажирів", - розповів подробиці член правління Deutsche Bahn Міхаель Петерсон.

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У компанії поки не називають якихось певних термінів появи нових купе, а також їхньої офіційної назви.

Німецькі поїзди

20 квітня стало відомо, що на німецьких вокзалах заборонять палити марихуану. Deutsche Bahn заборонить паління канабісу на вокзалах, зокрема й на платформах, де є зони для паління сигарет. Представник компанії сказала: "Ґрунтуючись на законодавчій забороні на вживання канабісу протягом дня в пішохідних зонах або навколо шкіл та ігрових майданчиків, ми хочемо захистити наших пасажирів, особливо дітей і молодих людей, на наших вокзалах. Ось чому ми зовсім заборонимо вживання канабісу на наших вокзалах".

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