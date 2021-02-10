Мінінфраструктури України у кінці грудня 2020 року звернулось до Кабміну з проханням виділити з COVID-фонду 500 млн грн для підтримки цивільної авіації.

Відповідний лист міністра інфраструктури Владислава Криклія до Кабміну оприлюднила експертна організація StateWatch.

У документі зазначалося, що у 2020 році пасажиропотік на авіаційному транспорті в Україні знизився на 66% у порівнянні з 2019 роком. Це призвело до значних втрат аеропортів та авіаперевізників: так, аеропорти “Бориспіль” та “Львів” потребували додаткових коштів.Читайте такожМВС просить додаткові 120 мільйонів гривень з "ковідного" фонду

Також Криклій у листі звернув увагу на те, що під час карантину навесні 2020 року аеропорти та авіаперевізники вживали антикризових заходів для зменшення видатків на утримання: скорочували персонал та переводили його на неповний робочий день, скорочували флот авіаперевізників, закривали термінал F в аеропорту "Бориспіль".

“За минулі роки державними підприємствами у сфері цивільної авіації були здійснено значні відрахування на користь держави (ДП МА “Бориспіль” у 2018 році – 1 806 млн грн; 2019 році – 2 049 млн грн; ДП МА “Львів ім. Данила Галицького” у 2018 році – 222 млн грн; 2019 році – 214 млн грн)”, – йдеться у листі.

Наголошується, що в умовах зимового періоду та другої хвилі захворювання на COVID-19 у світі, авіаційна галузь потребує фінансової підтримки від держави для збереження самої галузі.

Зазначається, що кошти планують витратити на убезпечення пасажирських перевезень, підвищення операційної ефективності підприємств та покращення авіаційного транспортного сполучення.

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Автор: УНІАН