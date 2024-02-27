За порушення правил зупинки та стоянки транспортного засобу передбачений штраф і тимчасове його затримання.

Жителів Києва попередили про рейди інспекції з паркування і пояснили, за що евакуйовуватимуть автомобілі, йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що інспектори з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва щоденно обстежують дороги щодо порушень правил зупинки та стоянки транспортних засобів.

"Особлива увага – на локаціях із велодоріжками та велосипедними смугами, адже йдеться про безпеку дорожнього руху велосипедистів", – зауважили у КМДА.

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Міська влада нагадала, що за порушення правил зупинки та стоянки транспортного засобу передбачений штраф і тимчасове затримання транспортного засобу (згідно зі ст. 265-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

"Місто закликає водіїв дотримуватися вимог законодавства і правил дорожнього руху. У разі порушення – припарковані на велосмугах автомобілі евакуйовуватимуть", – йдеться у повідомленні.

Паркування в Києві

Як повідомляв УНІАН, з 24 липня паркування в Києві знову стало платним, у зв'язку з чим поновлюється оплата через "Київ Цифровий".

Однак у лютому 2024 року в АМКУ заявили, що суд підтвердив скасування розпорядження КМДА, яким затверджено тарифи на платне паркування в Києві. У зв’язку з цим з 21 лютого плату за паркування в Києві стягувати не можуть.

Йдеться про тарифи комунального підприємства "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, зокрема, 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн – у другій та третій відповідно).

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