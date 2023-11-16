Нові таблички закуплять для перейменування станції "Звіринецька" та "Площа Українських Героїв".

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" планує придбати таблички з назвами перейменованих станцій метро на суму в 929 тис. грн.

Згідно відповідного тендеру, розміщеного на сайті державних закупівель Prozorro, літери планують закупити для перейменування двох станцій метро – "Звіринецька" (раніше "Дружби народів") та "Площа Українських Героїв" (раніше площа "Льва Толстого").

Зазначається, що 8 комплектів мають бути виготовлені з полірованого анодованого алюмінію світло-мідного кольору з лаковим покриттям.

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Переможця тендеру мають визначити 23 листопада. Очікуване завершення робіт – до 29 лютого 2024 року.

Скандальні закупівлі – останні новини

У жовтні стало відомо про оголошення національним заповідником "Софія Київська" тендеру на реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів собору. Реставрація куполів триватиме 5 років, а загальна вартість робіт становить 79 млн 203 тис грн.

Загалом тільки з 22 по 27 жовтня в системі "Прозорро" було оприлюднено 75 тис. повідомлень про закупівлі на суму 15,17 млрд грн. Чверть всіх закупівель – майже 4 млрд грн – становили ремонти доріг та мостів.

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