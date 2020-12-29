Ряд транспортних компаній, які займаються перевезеннями в режимі маршрутного таксі повідомили, що протягом першого кварталу розглядають питання про підвищення вартості проїзду.

У Києві в першому кварталі наступного року не буде підвищуватися вартість проїзду в громадському міському транспорті.

Про це повідомив в ефір одного з українських телеканалів заступник міського голови-секретар Київради Володимир Бондаренко.

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«У першому кварталі (2021 року - УНІАН) я не очікую підвищення вартості проїзду для громадського транспорту ... у тому бюджеті, який Київрада прийняла на 2021 рік, у нас на перший квартал закладена певна компенсація для двох перевізників – це «Київпастранс» і «Київський метрополітен», яка дозволяє поки не говорити про підвищення тарифу. Разом з тим, економічні передумови також для цього є», - заявив він.

Разом з тим, Бондаренко зазначив, що ряд транспортних компаній, які займаються перевезеннями в режимі маршрутного таксі повідомили, що протягом першого кварталу розглядають питання про підвищення вартості проїзду.

«Це рішення ще не прийнято, разом з тим звучать різні цифри - від 10 до 12 грн. Пояснюється з боку перевізників це досить просто - є реальне зменшення пасажиропотоку на маршрутах. Інша історія - в січні збільшується мінімальна заробітна плата, це буде позначатися на вартості проїзду. Однак у січні ми точно такого підвищення ще не очікуємо", - підкреслив він.

Що цьому передувало

24 грудня Київська міська рада затвердила бюджет столиці на 2021 рік з обсягом доходів 60,5 млрд грн, видатків - близько 58 млрд грн.

За головний кошторис столиці на наступний рік з такими показниками проголосували 74 зі 117 депутатів, 40 депутатів - утрималися, не голосували два та один - «проти».

Локдаун і подорожчання

20 травня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив графік запуску громадського транспорту в Україні.

20 травня 2020 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після відновлення роботи транспорту не відбудеться підвищення цін на проїзд.

У жовтні 2020 року повідомлялося, що влада Києва розглядає можливість підвищення вартості проїзду в міському транспорті в наступному році.

15 грудня 2020 року з'явилася інформація про те, що після завершення посилених карантинних обмежень, які триватимуть з 8 по 24 січня, у Києві можуть піднятися ціни на маршрутні таксі, в залежності від складності маршруту ціна збільшиться до 10-12-15 гривень.

22 грудня 2020 року ЗМІ писали про те, що в Україні проїзд у міських маршрутках і автобусах знову дорожчатиме. Підвищення вартості проїзду стосуватиметься громадського транспорту не тільки в столиці, а й по всій Україні.

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Автор: Костянтин Гончаров