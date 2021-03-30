Київська міськдержадміністрація та ДК "Нафтогаз" уклали меморандум про взаємодію та співпрацю щодо створення та розвитку інфраструктури для електричних автомобілів.

У Києві планують відкрити не менше 50 зарядних станцій для електричних автомобілів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, столична влада та група компаній "Нафтогаз України" уклали Меморандум про взаємодію та співпрацю щодо створення та розвитку інфраструктури для електромобілів.

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Документом передбачається, зокрема, створення мережі з не менш ніж 50 зарядних станцій для забезпечення можливості зарядки електрокарів у всіх районах міста.

У КМДА зазначили, що ця ініціатива сприятиме зменшенню викидів шкідливих газів від автотранспорту, а значить - поліпшенню стану атмосферного повітря в Києві.

Створення мережі електрозаправних станцій у Києві ДК "Нафтогаз" розпочала ще минулого року. Перші зарядні станції для авто були встановлені на вулиці Богдана Хмельницького, Кловському узвозі та біля аеропорту "Київ". Електрична заправка на Бессарабській площі стала четвертим проектом компанії та черговим кроком до реалізації плану з масштабного виходу на ринок електрозарядних пристроїв.

Зокрема, на Бессарабській площі зарядна станція обладнана чотирма паркомісцями із зарядним комплексом типу EUA-2, який підходить для основних видів електромобілів світових брендів. Середній час зарядки одного автомобіля - до 2,5 години. Розрахуватися водії можуть банківською картою за допомогою спеціального додатку на мобільному телефоні.

"Розвиток мережі електрозаправних станцій в українській столиці є важливою складовою стратегії Групи "Нафтогаз". З одного боку, ми збільшуємо частку проектів з альтернативної енергетики з метою досягнення вуглецевої нейтральності у 2040 році. З іншого - робимо свій вагомий внесок у поліпшення екологічної ситуації в нашій країні", - прокоментував перший заступник голови правління Групи "Нафтогаз" Сергій Перелома.

Що цьому передувало

Міністерство інфраструктури спільно з бізнесом та громадськістю розробляють стратегію розвитку в Україні автомобільної промисловості, яка передбачатиме впровадження стимулів для вітчизняного виробництва електрокарів.

16 березня 2021 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про те, що Кабінет міністрів розглядає можливість розв'язати проблему відсутності зарядних станцій для електрокарів на державних трасах України за допомогою спеціальної програми.

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Автор: Інна Андаліцька