Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не здійснюють евакуацію автомобілів.

З 24 липня парковка в столиці знову стала платною, у зв'язку з чим поновлюється оплата через Київ Цифровий.

Як йдеться в повідомленні КМДА, оплачувати парковку буде необхідно лише в будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні парковка залишається безкоштовною. Оплатити послугу через додаток Київ Цифровий можна в кілька кроків:

Оберіть "Послуги водія" → "Погодинна парковка".

Оберіть номер авто зі списку або вкажіть його.

Оберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в додатку.

Натисніть "Почати паркування". Почнеться відлік часу.

Натисніть "Завершити паркування", як тільки автомобіль залишить паркінг.

У додатку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку парковка завершується автоматично – о 22:00. Оплата нараховується, поки триває парковка в додатку, незалежно від місцезнаходження авто.

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Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинну парковку досягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.

Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в додаток. Перед початком паркування потрібно обрати необхідний з них в меню погодинної парковки. Оплатити можна банківською картою, Apple Pay або Google Pay.

На муніципальних парковках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає оплати послуг таким чином - викликайте поліцію. Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.

Парковка в Києві

4 квітня 2023 року в Київській міській держадміністрації повідомили, що плата за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" стягуватися не буде. Компанія мала завершити юридичні процедури, пов'язані з оновленням договорів.

22 липня стало відомо про те, що автовласникам знову доведеться платити за парковку в Києві.

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