Відзначається, що платити треба буде в будні дні з 8:00 до 22:00.

Автовласникам знову доведеться платити за парковку в Києві. Оплата повертається з 24 липня, але тільки на муніципальних парковках й в будні дні.

"У понеділок, 24 липня, оплата паркування відновиться в місті і повернеться в Цифровий", - йдеться в повідомленні "Київ Цифровий".

Парковка в Києві на муніципальних паркінгах буде платною в будні дні з 8:00 до 22:00. У суботу та неділю парковка буде безкоштовною цілодобово.

Відео дня

"Дозвольте оповіщення в налаштуваннях телефону і перевірте їх підключення в розділі "Оповіщення" в профілі, тоді кожну годину ми будемо нагадувати про активну парковку. Якщо забудете завершити її о 22:00 зупинимо парковку автоматично", - зазначено в повідомленні.

У разі, якщо власники авто не довіряють оповіщенням або користуються паркінгом після 22:00, то необхідно встановити автоматичне завершення паркування. Для цього необхідно почати парковку в додатку, натиснути на позначку "годинник" й обрати, о котрій зупинити.

Парковка в Києві - останні новини

4 квітня у Київській міській держадміністрації повідомили, що плата за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" стягуватися не буде. Компанія повинна була завершити юридичні процедури, пов'язані з оновленням договорів.

Вас також можуть зацікавити новини: