Влада пояснює це триваючими юридичними процедурами, що пов'язані із оновленням договорів.

Оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів.

Як повідомила Київська міська держадміністрація, зміни будуть відображені у додатку "Київ Цифровий".

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Зазначається, що про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.

"Звертаємо увагу, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування", - йдеться у повідомленні.

При цьому влада міста закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.

Звертається увага, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки радять повідомляти поліцію.

Парковка в Києві - деталі

8 серпня КМДА повідомила, що у столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Ці зміни були відображені у додатку "Київ Цифровий". Такий тимчасовий захід був пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування.

У Києві з осені минулого року відновили стягнення плати за паркування на майданчиках "Київтранспарксервісу".

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