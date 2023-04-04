Оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів.
Як повідомила Київська міська держадміністрація, зміни будуть відображені у додатку "Київ Цифровий".
Зазначається, що про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.
"Звертаємо увагу, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування", - йдеться у повідомленні.
При цьому влада міста закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.
Звертається увага, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки радять повідомляти поліцію.
Парковка в Києві - деталі
8 серпня КМДА повідомила, що у столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Ці зміни були відображені у додатку "Київ Цифровий". Такий тимчасовий захід був пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування.
У Києві з осені минулого року відновили стягнення плати за паркування на майданчиках "Київтранспарксервісу".