Парковка в Києві буде безкоштовною / фото УНІАН

Оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів.

Як повідомила Київська міська держадміністрація, зміни будуть відображені у додатку "Київ Цифровий".

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Зазначається, що про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.

"Звертаємо увагу, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування", - йдеться у повідомленні.

При цьому влада міста закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.

Звертається увага, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки радять повідомляти поліцію.

Парковка в Києві - деталі

8 серпня КМДА повідомила, що у столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Ці зміни були відображені у додатку "Київ Цифровий". Такий тимчасовий захід був пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування.

У Києві  з осені минулого року відновили стягнення плати за паркування на майданчиках "Київтранспарксервісу".

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