На маршрут № 9 вийдуть автобуси Mercedes, отримані Києвом від Риги.

У Києві завтра відновлять роботу автобусні маршрути № 9 та № 97-К.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, це стало можливим завдяки містам Рига (Латвія) та Тампере (Фінляндія), які на початку січня передали столиці України як допомогу 13 автобусів.

За словами мера, відновлюється маршрут № 9, який курсуватиме трасою: "Вулиця Булгакова - станція метро "Лук’янівська" та № 97-К: "Вулиця Академіка Єфремова – Ринок (Масив Новобіличі)".

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"На маршрут № 9 вийдуть автобуси Mercedes, отримані Києвом від Риги. Такі автобуси курсуватимуть і наявним маршрутом № 97. А на маршруті №97-К їздитимуть автобуси марки Volvo, які Києву надало фінське місто Тампере", - зазначив Кличко.

Він нагадав, що від Риги на початку цього року Київ отримав 10 автобусів, а перед тим - перші 11 надійшли в квітні минулого року.

Від Тампере місто отримало три автобуси.

Відновлення руху транспорту у Києві: деталі

З п'ятниці, 13 січня, було відновлено рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая: №1 "вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та №3 "вул. Старовокзальна - вул. Сім'ї Сосніних". Це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці.

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