Автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що з 13 січня в місті відновлюється рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая.

"З п'ятниці, 13 січня, відновлюємо рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамвая: №1 "вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та №3 "вул. Старовокзальна - вул. Сім'ї Сосніних". Це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці", - зазначив міський голова у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що маршрут трамвая №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу, а маршрут №3 - чотири.

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Орієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно.

"Автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух", - додав Кличко.

Ситуація з електрикою у Києві: подробиці

Міський голова Києва Віталій Кличко просив киян економно споживати електроенергію, бо в столиці суттєво похолодало. Він нагадав, що на випадок надзвичайної ситуації та тривалої відсутності електрики та опалення в столиці працюють 530 пунктів обігріву.

Відключень світла у Києві та області більшає через російські атаки по українській енергосистемі, через морози та повернення до роботи промисловості після святкових і вихідних днів.

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