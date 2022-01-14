В результаті аварії на місці події загинув водій автомобіля "ВАЗ". Люди, які перебували в маршрутці, не постраждали.

В Дніпропетровській області в результаті зіткнення маршрутного автобуса з легковиком загинула людина.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, ДТП сталася 14 січня близько 08:30 на автодорозі Меліоративне-Піщанка.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ 2101" виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом "БАЗ", який рухався за маршрутом №721.

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"Після зіткнення сталося загорання автомобіля та автобуса. На час аварії в автобусі перебували 10 пасажирів та водій – вони не постраждали. В результаті ДТП на місці події загинув водій автомобіля "ВАЗ", особа якого наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Поліція з’ясовує всі обставини аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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