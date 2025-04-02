Буде організовано роботу дублюючого автобусного маршруту.

У Києві рух поїздів метро між станціями "Лісова" та "Дніпро" зупинять 5 і 6 квітня (субота та неділя – УНІАН) через ремонт Дарницького шляхопроводу.

Як повідомили у Київській міській держадміністрації, на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені.

Натомість у ці дні буде організовано роботу дублюючого автобусного маршруту № 1М з інтервалом руху до 10 хв. У напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" автобус слідуватиме за схемою: вздовж Броварського проспекту, Дніпровським узвозом, Алеєю Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна". У зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська". Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Відео дня

5 і 6 квітня поїзди метро червоної гілки рухатимуться між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" відповідно до графіка руху вихідного дня.

Також планується збільшити кількість трамваїв №№ 8, 27 та автобусів № 118.

Із 7 квітня станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.

Київський метрополітен - ремонт Дарницького шляхопроводу

Рух шляхопроводом біля станції метро "Дарниця" планують закрли з 8 лютого до 30 листопада у зв'язку з початком реконструкції.

Ремонт Дарницького шляхопроводу в Києві розпочався через його знос та необхідність оновлення конструкцій. В рамках робіт планується заміна дорожнього покриття, укріплення опор та відновлення освітлення.

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