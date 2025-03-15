У КМДА пояснили, що під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів упав на колії метро та частково їх пошкодив.

У Києві закрили шість станцій червоної лінії метро на вхід для пасажирів. Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро" призупинено через пошкодження колій під час демонтажу Дарницького шляхопроводу, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів упав на колії метро та частково їх пошкодив.

"6 наземних станцій "червоної лінії" метро закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсують між станціями "Лісова" і "Дніпро", - йдеться у повідомленні.

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На місці аварії працюють фахівці, які оцінюють масштаби пошкоджень і проводять ремонтні роботи. Орієнтовний час відновлення руху – 4-5 годин.

Зазначається, що рух автобусів здійснюється в напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна".

У зворотному напрямку - тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" та "Чернігівська". Тут транспорт рухається через вулицю Андрія Малишка.

Також для зручності пасажирів збільшено кількість трамваїв маршрутів № 8 та № 27, а тако:ж автобусів № 118.

Оновлено о 8:35. Станції наземної ділянки червоної лінії метрополітену відновили свою роботу. Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Лісова", заявили у КМДА.

"Метрополітен працює у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Київський метрополітен - ремонт Дарницького шляхопроводу

Як повідомляв УНІАН, рух шляхопроводом біля станції метро "Дарниця" планують закрити з 8 лютого до 30 листопада у зв'язку з початком реконструкції.

Ремонт Дарницького шляхопроводу в Києві розпочався через його знос та необхідність оновлення конструкцій. В рамках робіт планується заміна дорожнього покриття, укріплення опор та відновлення освітлення.

Це дозволить покращити безпеку руху та продовжити експлуатаційний термін мосту. Ремонт має значний вплив на транспортний потік, тому проводиться поетапно, з обмеженням руху.

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