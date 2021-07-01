Діяльність КСП за останні роки проаналізує аудиторська перевірка.

У Києві звільнили керівництво й усіх співробітників Комунальної служби перевезень.

Про це повідомив у Facebook заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Подібне рішення він назвав підготовкою "поля для реформування пасажирських перевезень".

"Після проведення останнього гарячого конкурсу, безпрецедентної дискваліфікації двох третин перевізників і задіяння спецназу МВС для протидії тітушкам, які намагалися його зірвати, сьогодні маємо трохи часу для впорядкування кадрових проблем. Оперативно виданим розпорядженням мера Києва Віталія Кличка через втрату довіри звільнено керівника Комунальної служби перевезень Сергія Савтиря. Всіх без винятку працівників КСП повідомлено про звільнення у зв‘язку з реорганізацією структури підприємства. Двомісячний термін на пошук нової роботи пішов", - написав чиновник.

Читайте такожКабмін схвалив скасування безкоштовного проїзду в транспорті: що зміниться для пільговиків

Він заявив про наявність підстав вважати, що КСП працювала в інтересах окремої групи перевізників.

"За 2020 рік Службою було проведено 224 позапланових перевірки за скаргами та зверненнями громадян та організацій. При цьому було розірвано лише два договори з перевізниками. І те - за їх власної ініціативи, через неприбутковість маршрутів. Тобто Комунальну службу перевезень влаштовувало все, що відбувалося на дорогах міста", - наголосив він.

Усов додав, що фінансово-економічну діяльність служби за останні роки, законність рішень керівництва та виданих наказів проаналізує аудиторська перевірка.

Нагадаємо, раніше київські маршрутники вирішили відкласти підвищення вартості проїзду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован