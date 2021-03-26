У Києві найближчими вихідними не відбудеться анонсованого раніше підвищення ціни на проїзд в маршрутках.
Про це заявив голова Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко, пише "Апостроф".
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За його словами, на це вплинуло рішення столичної влади, яким дозволено перевезення стоячих пасажирів у наземному громадському транспорті.
"Тобто раніше кількість пасажирів становила 50% сидячих місць, а зараз це 50% від загальної пасажиромісткості автобусів. Влада пішла нам назустріч. Наступного тижня планується круглий стіл приватних перевізників з київською міською владою. Після цього вже будуть прийняті якісь рішення. Поки подорожчання відкладається", - уточнив він.
Що цьому передувало
Раніше у вказаній Асоціації анонсували здорожчання вартості проїзду в столичних маршрутках на два гривні - з 8 до 10. Передбачалося, що новий тариф почне діяти 27 березня. Причиною такого рішення перевізники називали локдаун.
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