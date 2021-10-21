Киян "готують" до нових тарифів.

У Києві незабаром подорожчає проїзд у громадському транспорті, у столичній міськдержадміністрації озвучили собівартість поїздки одного пасажира. За даними чиновників, це понад 20 гривень.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він розповів, що влада отримала документи від перевізників, тепер їх вивчатимуть економісти для того, щоб встановити нові тарифи.

"Я не уникаю сум, але вони мають бути вираховані. Собівартість пасажира у метро, електричному та автомобільному транспорті зараз складає понад 20 гривень, у міській електричці – понад 71 гривні. Зараз маємо скласти все докупи: і спроможності бюджету, і можливості платити за перевіз, після громадського обговорення маємо перейти до визначення тарифу", - каже чиновник.

Поворозник нагадав, що востаннє вартість проїзду в комунальному транспорті столиці підвищували понад три роки тому. До прикладу, за цей час майже вдвічі здорожчала електроенергія.

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"Тому треба усі ці складові врахувати та вийти з пропозицією по підвищенню цін. Однозначно, це не буде 20 гривень, але шукатимемо компроміси – між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету та спроможністю пасажирів платити, щоб підприємства вивести з кризи", - сказав він. І додав, що підвищення тарифів потрібне для стабільної роботи транспорту.

За словами чиновника, влітку зросла вартість проїзду в низці українських міст, а в столиці цей процес відтерміновували. Також він запевнив, що місто збереже існуючі пільги на проїзд для низки категорій населення.

У Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті

21 жовтня стало відомо, що влада Києва готується підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті. Проте вартість проїзду ще не сформували.

Київські перевізники просять підвищити тарифи на проїзд до 20-25 гривень.

13 жовтня комунальні підприємства "Київський метрополітен" і "Київпастранс" звернулися до влади столиці з проханням підтримати підприємства у час пандемії й виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

Автор: Юрій Годован