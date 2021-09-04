У неділю в Києві перекриють шість вулиць (карта)

З 07:00 до 18:00 буде перекрито рух на шести вулицях, а також ділянках прилеглих вулиць та на Новоірпінській трасі.

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