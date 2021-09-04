Поліція попереджає киян про обмеження руху 5 вересня / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

У Києві завтра, 5 вересня, перекриють рух деякими вулицями у зв'язку з проведенням масового велосипедного заходу.

Про це повідомляє Національна поліція на своїй сторінці у Facebook.

"У зв'язку з проведенням масового заходу велосипедистів 5 вересня з 07:00 до 18:00 у місті Києві обмежать рух на вулицях: Академіка Кржижановського, Василя Степанченка, Коростенській, Генерала Наумова, Робітничій, бульварі Академіка Вернадського, ділянках прилеглих вулиць та автошляху Р30 (Новоірпінській трасі)", - йдеться в повідомленні.

У поліції просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і обрати інші маршрути руху.

карта Національної поліції

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Автор: Тамара Отовська