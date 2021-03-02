Нідерландська студентська команда Aerodelft Делфтського технічного університету представила зменшений прототип літака з водневим паливним елементом, що працює на рідкому водні.
Про це повідомляє Aviation Week.
Читайте такожУ Британії хочуть створити літаючий пасажирський автобус
Прототип являє собою безпілотну версію німецького електричного літака e-Genius, виконану в масштабі 1: 3.
Нідерландський прототип водневого літака отримав назву Phoenix PT. Літальний апарат має крило розмахом 5,7 метра.
Випробування прототипу літака планується проводити в три етапи. На першому, який завершиться до літа 2021 року, літак здійснить серію польотів на акумуляторах. Розробники перевірятимуть аеродинамічні характеристики прототипу, його керованість і стійкість.
Влітку поточного року на прототип літака планується встановити водневий паливний елемент, який буде працювати на стислому водні. В даний час паливний елементи і водневі системи проходять випробування в нідерландському аерокосмічному центрі NLR. Паралельно ведеться виробництво паливного бака для рідкого водню.
Восени 2021 року планується почати льотні випробування Phoenix PT з водневим паливним елементом, що працює на рідкому водні. Після цього етапу випробувань розробники планують провести переліт прототипу з нідерландського Делфта на іспанську Ібіцу. Цей переліт буде проходити на рідкому водні.
Літаки майбутнього
- 30 травня 2019 року в США представили перше літаюче на водні таксі.
- 27 Червня 2018 року Boeing показав концепт унікального гіперзвукового пасажирського літака.
- 21 Вересня 2020 року Airbus представив концепції трьох літаків майбутнього з нульовими викидами вуглекислого газу.
- 5 жовтня 2020 року британський стартап Samad Aerospace представив проект двомісного гібридного реактивного літака Q-Starling з вертикальними зльотом і посадкою.
- У листопаді 2020 року стало відомо про те, що в США створили найекономічніший бізнес-літак у світі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram