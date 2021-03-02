Випробування прототипу літака планується проводити в три етапи.

Нідерландська студентська команда Aerodelft Делфтського технічного університету представила зменшений прототип літака з водневим паливним елементом, що працює на рідкому водні.

Про це повідомляє Aviation Week.

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Прототип являє собою безпілотну версію німецького електричного літака e-Genius, виконану в масштабі 1: 3.

Нідерландський прототип водневого літака отримав назву Phoenix PT. Літальний апарат має крило розмахом 5,7 метра.

Випробування прототипу літака планується проводити в три етапи. На першому, який завершиться до літа 2021 року, літак здійснить серію польотів на акумуляторах. Розробники перевірятимуть аеродинамічні характеристики прототипу, його керованість і стійкість.

Влітку поточного року на прототип літака планується встановити водневий паливний елемент, який буде працювати на стислому водні. В даний час паливний елементи і водневі системи проходять випробування в нідерландському аерокосмічному центрі NLR. Паралельно ведеться виробництво паливного бака для рідкого водню.

Восени 2021 року планується почати льотні випробування Phoenix PT з водневим паливним елементом, що працює на рідкому водні. Після цього етапу випробувань розробники планують провести переліт прототипу з нідерландського Делфта на іспанську Ібіцу. Цей переліт буде проходити на рідкому водні.

Літаки майбутнього

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Автор: УНІАН