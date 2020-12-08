Влада міста Пічтрі-Корнерс планує обладнати сонячними батареями більшу частину існуючої дорожньої інфраструктури.

У штаті Джорджія (США) на дорозі міста Пічтрі-Корнерс створили фотоелектричну вуличну систему, яка виробляє енергію для зарядного терміналу електромобілів, що працює на сонячній енергії.

Про це повідомляє List.solar.

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"Сонячна" дорога знаходиться в районі автономної смуги огляду транспортних засобів Technology Parkway.

Нова система буде виробляти понад 1,3 мегават-годин електроенергії на рік для зарядного пристрою рівня 2 EV для електромобілів.

Зарядний пристрій додатково оснащений системою накопичення енергії для нічної зарядки. На "сонячній" дорозі використовуються панелі Wattway, надані французькою компанією Colas Group у співпраці з французьким Національним інститутом сонячної енергії.

Сонячні модулі були спроектовані набагато більш довговічними та ефективними, що призвело до підвищення ефективності на 21% в порівнянні з раніше випущеними.

У місті планують обладнати сонячними батареями більше доріг, велодоріжок та інших об'єктів.

Автомобіль із сонячною зарядкою

У грудні 2020 року американська компанія Aptera Motors представила електромобіль з сонячними панелями та вкрай обтічним кузовом з коефіцієнтом аеродинамічного опору 0,13.

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Автор: УНІАН