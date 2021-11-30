В даний час через сильний вітер припинена реєстрація пасажирів на рейси, що вилітають зі Стамбула.

У Стамбулі аеропорти перестали приймати і відправляти рейс через ураганний вітер.

Про це повідомили в Turkish Airlines, порадивши пасажирам уточнювати інформацію про рейси на сайті авіакомпаній або в колл-центрах.

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"В даний час через сильний вітер припинена реєстрація пасажирів на рейси, що вилітають зі Стамбула. Щодо літаків, що знаходяться в повітрі, ведеться оцінка можливості перенаправлення їх в інші аеропорти", - сказав представник авіакомпанії "РИА Новости".

"Ви можете дізнатися статус вашої поїздки через наш колл-центр або на сайті",- написав прес-секретар Turkish Airlines Яхья Устюн в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, ураганний вітер в Туреччині піднявся вчора, 29 листопада, його швидкість місцями досягала 130 км/год. Внаслідок урагану загинули не менше шести осіб.

Автор: Ірина Погоріла