Подібні спроби сховатися в літаку трапляються вкрай рідко, і в більшості випадків шансів вижити у людини практично немає.

Нелегальний мігрант потрапив із Гватемали до США незвичним і небезпечним способом - у відсіку літака для шасі.

Як повідомляє USA Today, нелегала виявили працівники наземної служби обслуговування аеропорту в Маямі після приземлення літака авіакомпанії American Airlines у суботу вранці.

Як зазначили в авіакомпанії, рейс "зустріли правоохоронні органи з міркувань безпеки". У Гватемалі повідомили, що також почали розслідувати інцидент, відмовившись надати більше подробиць.

Нелегального мігранта після затримання доставили до найближчої лікарні.

Відео було опубліковане в Instagram-акаунті Only in Dade. Там зазначили, що нелегал був дуже наляканий, і взагалі дивом пережив цю "подорож", яка тривала приблизно дві з половиною години.

За словами речника митної та прикордонної служби США, люди йдуть на надзвичайний ризик, коли намагаються сховатися в замкнутих просторах, таких як літак, пише NBC Miami.

Температура за час польоту в секції для шасі впала більш ніж на 30 градусів, зазначає пілот Віллард Шепард.

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І температура, яка значно нижче нуля, є лише однією з причин небезпеки таких "подорожей", додає колишній пілот American Airlines Вейн Зіскал. "Люди втрачають свідомість через нестачу кисню чи переохолодження або щось із цього, і коли шасі випускається, вони випадають з літака, не маючи змоги триматися за щось належним чином", - сказав Зіскал.

Зазначається, що останніми роками Гватемала була одним із основних джерел нелегальних мігрантів, які в'їжджають до США через південний кордон. Особливо масово це явище спостерігалося в 2019 році, коли мігранти рятувалися від урядової корупції, бідності та насильства.

Інші схожі випадки

Подібні спроби сховатися в літаку трапляються вкрай рідко, і в більшості випадків шансів вижити у людини практично немає. За даними Федерального авіаційного управління США, з 1947 року і до лютого 2021 року 129 людей намагалися заховатися в секціях для шасі або інших місцях комерційних літаків. З них 100 людей (близько 78%) померли під час польоту.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2020 року в відсіку шасі літака, що прилетів до Парижа з Абіджана, знайшли труп хлопчика віком близько 10 років.

Влітку 2019 року в сад жителя Лондона впав труп людини, який випав з відсіку шасі літака авіакомпанії Kenya Airways, який заходив на посадку. При огляді літака поліція виявила сумку з харчами та одягом у відсіку для заднього лівого шасі.

У червні 2015 року на даху будівлі в Річмонді на заході Лондона знайшли тіло чоловіка, яке впало з відсіку шасі літака, що летів із Йоганнесбурга. Його попутника знайшли в Хітроу живим, але в критичному стані.

Чому небезпечно літати у відсіку для шасі

Як пише BBC, політ у відсіку для шасі пов'язаний з серйозними ризиками через екстремальні умови, в яких перебувають такі "пасажири" під час польоту. Зокрема опори шасі ховаються в корпус літака й легко можуть розчавити людину. Також у польоті безбілетника підстерігають небезпеки обмороження, втрати слуху й ацидозу - порушення кислотного балансу в організмі, що загрожує комою і смертю.

Під час польоту температура у відсіку опускається до -63 градусів за Цельсієм, викликаючи гіпотермію (переохолодження).

На висотах у понад 5500 метрів настає гіпоксія (гостра нестача кисню), що викликає слабкість, тремор, проблеми із зором і марення. Після досягнення висоти у 6700 метрів безбілетникам буде важко зберігати притомність через падіння рівня кисню в крові. На типових для далеких перельотів висотах у понад 10 кілометрів людські легені не можуть функціонувати самостійно - потрібно примусово закачувати в них повітря.

Окрім цього, на підльоті до аеропорту призначення люки відсіку для шасі відкриваються, і з них запросто можна вивалитися - з висоти в кілька сотень метрів.

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Автор: Олександр Топчій