Найбільш популярними в цьому сегменті авторинку виявились бензинові авто.

У минулому місяці автопарк України поповнили 16,3 тис вживаних машин, які були ввезені з-за кордону. Відповідні дані наводить портал УкрАвтопром. Таким чином, в жовтні спостерігали найменшу в 2024-му місячну кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

Якщо порівнювати ці показники з показниками минулого року, то вони знизились на 23%. У порівнянні з попереднім місяцем кількість реєстрацій впала на 4%.

Найбільш популярними в цьому сегменті доволі очікувано виявились бензинові авто – на них прийшлося 46% від загальної кількості реєстрацій.

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Одразу за ними йдуть дизельні автомобілі (26%) та електричні авто (20%). На гібриди та авто з ГБО прийшлось по 4%.

Найбільш популярною моделлю серед вживаних авто з-за кордону виявився Volkswagen Golf.

Загалом ТОП-10 виглядає таким чином:

Volkswagen Golf – 1028 одиниць; Renault Mégane – 786; Škoda Octavia – 634; Volkswagen Passat – 454; Nissan Leaf – 447; Volkswagen Tiguan – 431; Audi Q5 – 374; Audi A4 – 323; Volkswagen Touran – 305; Tesla Model Y – 299.

Новини авторинку – Україна и світ

Нагадаємо, нещодавно експерти назвали найбільш популярний автомобіль на світовому ринку. Ним виявилась Toyota Corolla. Одразу за нею йде електромобіль Tesla Model Y, а третю позицію зайняла інша модель від японського автовиробника – Toyota RAV4.

Також повідомлялось, що у минулому місяці однією з найпопулярніших моделей на українському ринку нових авто виявився електрокар Honda M-NV. На першій позиції, як і очікувалось, опинився Renault Duster.

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