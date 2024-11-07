У минулому місяці автопарк України поповнили 16,3 тис вживаних машин, які були ввезені з-за кордону. Відповідні дані наводить портал УкрАвтопром. Таким чином, в жовтні спостерігали найменшу в 2024-му місячну кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.
Якщо порівнювати ці показники з показниками минулого року, то вони знизились на 23%. У порівнянні з попереднім місяцем кількість реєстрацій впала на 4%.
Найбільш популярними в цьому сегменті доволі очікувано виявились бензинові авто – на них прийшлося 46% від загальної кількості реєстрацій.
Одразу за ними йдуть дизельні автомобілі (26%) та електричні авто (20%). На гібриди та авто з ГБО прийшлось по 4%.
Найбільш популярною моделлю серед вживаних авто з-за кордону виявився Volkswagen Golf.
Загалом ТОП-10 виглядає таким чином:
- Volkswagen Golf – 1028 одиниць;
- Renault Mégane – 786;
- Škoda Octavia – 634;
- Volkswagen Passat – 454;
- Nissan Leaf – 447;
- Volkswagen Tiguan – 431;
- Audi Q5 – 374;
- Audi A4 – 323;
- Volkswagen Touran – 305;
- Tesla Model Y – 299.
Новини авторинку – Україна и світ
Нагадаємо, нещодавно експерти назвали найбільш популярний автомобіль на світовому ринку. Ним виявилась Toyota Corolla. Одразу за нею йде електромобіль Tesla Model Y, а третю позицію зайняла інша модель від японського автовиробника – Toyota RAV4.
Також повідомлялось, що у минулому місяці однією з найпопулярніших моделей на українському ринку нових авто виявився електрокар Honda M-NV. На першій позиції, як і очікувалось, опинився Renault Duster.