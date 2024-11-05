У вересні Toyota Corolla обігнала електромобіль Tesla Model Y і стала лідером світового авторинку за 2024 рік. Такі давні наводить портал Focus2Move.
Загальні продажі Toyota Corolla досягли 809 492 одиниці, тоді як показники Tesla Model Y склали "лише" 777 586. Замикає трійку лідерів Toyota RAV4 з показником у 738 769 проданих автівок.
Слідом йдуть Ford F-Series та Honda CR-V, які продемонстрували загальні продажі у 653 193 та 540 016 авто, відповідно.
Загалом десятка найбільш популярних автомобілів виглядає так:
- Toyota Corolla – 809 492 одиниці;
- Tesla Model Y – 777 586;
- Toyota RAV4 – 738 769;
- Ford F-Series – 653 193;
- Honda CR-V – 540 016;
- Chevrolet Silverado – 472 719;
- Hyundai Tucson – 441 861;
- Toyota Camry – 419 593;
- Kia Sportage – 405 353;
- Toyota Hilux – 385 657.
Експерти зазначають, що хоча замінити традиційні дизельні та бензинові авто на вершині рейтингу дуже складно, нові моделі електромобілів стрімко захоплюють лідируючі позиції, оскільки автомобільна промисловість все більше рухається в сторону подальшої електрифікації.
Український авторинок – що цікавого
Нагадаємо, у жовтні електромобіль Honda M-NV потрапив у трійку найпопулярніших машин на українському ринку нових авто.
На першому місці досить передбачувано опинився компактний кросовер Renault Duster, а друге посіла Toyota RAV4.
А раніше стало відомо, що у вересні автопарк нашої країни поповнили 4289 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Серед нових електромобілів найбільшою популярністю користувався Zeekr 001. У той же час, серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електричних автівок найкращі показники продемонстрував Nissan Leaf.