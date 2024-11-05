До трійки лідерів потрапили Toyota Corolla, Tesla Model Y та Toyota RAV4.

У вересні Toyota Corolla обігнала електромобіль Tesla Model Y і стала лідером світового авторинку за 2024 рік. Такі давні наводить портал Focus2Move.

Загальні продажі Toyota Corolla досягли 809 492 одиниці, тоді як показники Tesla Model Y склали "‎лише"‎ 777 586. Замикає трійку лідерів Toyota RAV4 з показником у 738 769 проданих автівок.

Слідом йдуть Ford F-Series та Honda CR-V, які продемонстрували загальні продажі у 653 193 та 540 016 авто, відповідно.

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Загалом десятка найбільш популярних автомобілів виглядає так:

Toyota Corolla – 809 492 одиниці;

Tesla Model Y – 777 586;

Toyota RAV4 – 738 769;

Ford F-Series – 653 193;

Honda CR-V – 540 016;

Chevrolet Silverado – 472 719;

Hyundai Tucson – 441 861;

Toyota Camry – 419 593;

Kia Sportage – 405 353;

Toyota Hilux – 385 657.

Експерти зазначають, що хоча замінити традиційні дизельні та бензинові авто на вершині рейтингу дуже складно, нові моделі електромобілів стрімко захоплюють лідируючі позиції, оскільки автомобільна промисловість все більше рухається в сторону подальшої електрифікації.

Український авторинок – що цікавого

Нагадаємо, у жовтні електромобіль Honda M-NV потрапив у трійку найпопулярніших машин на українському ринку нових авто.

На першому місці досить передбачувано опинився компактний кросовер Renault Duster, а друге посіла Toyota RAV4.

А раніше стало відомо, що у вересні автопарк нашої країни поповнили 4289 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Серед нових електромобілів найбільшою популярністю користувався Zeekr 001. У той же час, серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електричних автівок найкращі показники продемонстрував Nissan Leaf.

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