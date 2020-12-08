Компанія Uber продає свою філію Advanced Technologies Group, що займається розробкою технології безпілотного керування.
Читайте такожНа дорогах Китаю з'явилися повністю безпілотні авто (відео)
Про це повідомляє "Економічна правда".
"Свою філію з розробки технології безпілотного керування Uber продає стартапу Aurora Technologies. Цей підрозділ засновники Uber колись називали критичним для майбутнього компанії", - йдеться у повідомленні
Мета Aurora, компанії, що була створена у 2017 році - зробити "безпілотники" реальністю. Торік цю ідею своїми інвестиціями вже підтримав Amazon.
"За угоду в 4 мільярди доларів Aurora не платитиме: Uber отримає 26% акцій Aurora, тобто проінвестує компанію на 400 мільйонів доларів", - підкреслює видання.
Виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі буде членом правління розширеної Aurora.
В Uber зазначають, що у секторі досі зацікавлені. "Існує не так багато технологій з перспективами покращити людське життя безпечним, доступним та екологічним транспортом як безпілотні засоби пересування", - коментує Хосровшахі.
Раніше створення безпілотних технологій було пріоритетом компанії коли на чолі був засновник Тревіс Каланик - він бачив у цьому також зменшення витрат. Проте після смертельної аварії в Аризоні у 2018 році програма призупинилась. Також Advanced Technologies Group звинувачували у крадіжці технологій.
З приходом Хосровшахі у 2017 році компанія зробила своїм фокусом таксі та доставку їжі.
Капіталізацію Aurora оцінюють у 10 мільярдів доларів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram