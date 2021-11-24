Замовлення таксі відбуватиметься через мобільний додаток.

В Україні працюватиме Китайська служба таксі.

Відповідне свідоцтво китайської компанії Didi видав "Укрпатент". Про це повідомляє UBR.ua.

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Компанія зареєструвала однойменну торгову марку в Україні.

DiDi в Україні планує надавати послуги таксі та прокату автомобілів. Також компанія планує працювати над створенням програм для комп'ютерів і мобільних телефонів, навігації для транспортних засобів. Ще одним напрямком в роботі компанії буде IT-сегмент-забезпечення пошуковими засобами для інтернету, копіювання і зберігання даних.

Очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації - 30 червня 2030 року.

Перші заявки на реєстрацію цієї ТМ були подані ще в березні-червні 2020 року. Але їх не реєстрували.

Що відомо про китайську компанію:

Китайська компанія заснована у 2012 році. Сервісами DiDi користуються більш ніж 450 млн користувачів як в Китаї, так і за межами країни.

Замовлення таксі відбувається через Мобільний додаток.

У 2016 році DiDi придбала Uber China та отримала частку в Uber.

У 2017-му компанія приступила до розробки англійської версії своїх додатків і сервісів з планами розширення по всьому світу.

Автор: Олена Коваленко