За інформацією прем'єра, українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг в 3,5 рази.

Україна матиме пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені через молдавську територію.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо рішення для поліпшення логістики з нашими країнами-партнерами. Це зміна до міжурядової угоди між Україною та Молдовою. Тепер будемо мати через молдавську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені", - сказав Шмигаль.

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За його словами, таким чином Україна максимально використовує потенціал дунайських портів.

"Українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг в 3,5 рази і це ще не межа. Продовжуємо їх розширення", - додав прем'єр-міністр.

Порт Рені

Ренійський морський торговельний порт розташований на лівому березі річки Дунай. Є важливим транспортним вузлом України, в якому тісно переплітається робота річкового, морського, автомобільного та залізничного транспорту. Навігація відбувається протягом усього календарного року. Максимальні глибини біля причалів становлять 3,5-12 м (в середньому 7,5 м), що дозволяє обробляти будь-які типи вантажів.

У Рені відсутній прямий залізничний зв'язок з рештою залізниці України. Поїзди можуть потрапити сюди лише транзитом через Молдову – через Басарабяску, Каушани, Бендери та Тираспольс до Роздільної, у тому числі – через невизнане Придністров'я. Це довго та дорого.

Припинення прямого залізничного зв'язку з портом Рені спричинило різке скорочення, більш ніж у 10 разів, його вантажопотоків починаючи з 1990-1991 років по довоєнний період.

Сполучення з Молдовою

У червні 2022 року Україна та Молдова зявили про те, що відновлять залізничне сполучення. Вантажні перевезення здійснюватимуться на залізничній ділянці Березине ( Україна) - Басарабяска (Молдова).

У лютому 2023 року "Укрзалізниця" заявила про те, що розширює співпрацю із залізницею Молдови. Представники залізниць України та Республіки Молдова під час зустрічі домовилися про розширення співпраці на найближчі три роки для збільшення обсягів вантажоперевезень.

22 березня 2023 року стало відомо про те, що Україна спільно з Молдовою запускає залізничну гілку, яка була побудована після початку повномасштабного російського вторгнення. Відомства повідомили про підписання Протоколу про організацію спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1 - Басарабяска".

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